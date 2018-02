Ausgangslage:

Augsburg hatte in der letzten Zeit an seinen Gegnern zu knabbern. Am vergangenen Spieltag setzte es für Manuel Baums Elf eine 0:2-Niederlage bei RB Leipzig, somit trug der FCA aus den letzten acht Bundesliga-Spielen gerade einmal zwei Siege davon. Im engen Kampf um Europa wäre ein Dreier also wichtig für Baum und sein Team, um den Anschluss an Schalke, Leverkusen und Co. nicht zu verlieren und das Rennen offen zu halten. Mut macht die Heimbilanz der Fuggerstädter, die nunmehr seit sechs Heimspielen ungeschlagen sind.