Ausgangslage:

Drei Siege aus den vergangenen fünf Spielen beförderten den FC Augsburg bis auf Rang sieben der Bundesliga-Tabelle, punktgleich mit Borussia Dortmund. Das Team von Trainer Manuel Baum gehört zu den großen Überraschungen dieser Saison. Der 3:1-Sieg bei Mainz 05 in der Vorwoche unterstrich deutlich den Unterschied zwischen dem FCA als potenzieller Europapokalanwärter und den Mainzern, die im Abstiegskampf stecken.

Die Vorzeichen vor dieser Partie könnten unterschiedlicher kaum sein. Während viele Augsburg vor der Saison zu den Abstiegskandidaten zählten, befindet sich nun der Tabellensechste der vergangenen Saison, Hertha BSC, auf dem Weg dorthin. Tabellenplatz 12 mit 17 Punkten und einem negativem Torverhältnis ist nicht der Anspruch von Trainer Pal Dardai. Das 1:2 gegen Frankfurt zuletzt war die dritte Pleite aus den letzten vier Pflichtspielen. Und auch in der Europa League gab es keinen Sieg, sondern nur ein Remis gegen Östersund.

Personal:

Ein Grund, warum es beim FCA in dieser Saison so gut läuft, ist auch die Personalsituation. Neuzugänge wie Michael Gregoritsch schlugen voll ein und Verletzungen bleiben weitestgehend aus. So fehlen gegen Hertha lediglich Erik Thommy (Syndesmoseriss) und der gelbgesperrte Daniel Opare.

Gäste-Trainer Dardai muss dagegen weiterhin auf Valentin Stocker (Meniskus-OP) und Vladimir Darida (Knie-Athroskopie) verzichten. Fraglich ist auch Salomon Kalou, der an Adduktorenproblemen leidet. Weil Torhüter Thomas Kraft aufgrund eines grippalen Infekts wohl nicht dabei sein kann, könnte Jonathan Klinsmann, Sohn des Ex-Nationalstürmers Jürgen Klinsmann, im Bundesliga-Kader stehen. Im letzten Europa-League-Gruppenspiel gegen Östersunds durfte der 20-Jährige bereits sein Pflichtspieldebüt für Hertha feiern.

Sonstiges:

Baum ist, statistisch gesehen, der beste Bundesliga-Trainer in der Geschichte des FC Augsburg. Nach Bundesliga-Spielen hat Baum bereits eine Saison komplett. Mit einer Bilanz von zwölf Siegen, zwölf Niederlagen und zehn Unentschieden weist er einen Schnitt von 1,35 Punkten pro Partie auf - mehr als Markus Weinzierl (1,34 Punkte), Jos Luhukay (1,12 Punkte) und Vorgänger Dirk Schuster (1,00 Punkte).

Die möglichen Aufstellungen:

Augsburg: Hitz - Framberger, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Koo, D. Baier - Heller, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason

Hertha: Jarstein - Weiser, Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Stark, Sjkelbred - Leckie, Mittelstädt - Selke, Ibisevic

Schiedsrichter: Martin Petersen

Stand: 08.12.2017, 08:00