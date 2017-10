Ausgangslage:

Treffen sich zwei Überraschungsteams ...

Hannover und Augsburg haben jeweils schon 12 Punkte auf dem Konto und damit deutlich mehr, als die meisten Experten ihnen vor der Saison zugetraut hätten.

Allerdings hat Hannover zuletzt zweimal verloren. Wenn Stürmer Martin Harnik nicht trifft, geht es bei 96 nur über Standards. Wenn es damit auch nicht klappt, wird es schwierig. Zudem hat das Abwehrbollwerk zuletzt Risse bekommen. Gegen Gladbach und Frankfurt schlug es jeweils zweimal ein.

Personal:

Augsburg kann wieder auf Rani Khedira setzen. Wie Trainer Manuel Baum berichtete, konnte der Defensivspezialist nach seiner Bauchmuskelzerrung wieder normal trainieren. Damit fehlen nur Innenverteidiger Martin Hinteregger und Stürmer Sergio Cordova. Dong-Won Ji und Konstantinos Stafylidis konnten angeschlagen nicht mit dem Team trainieren.

Hannover muss weiterhin auf Uffe Bech, Felipe und Edgar Prib verzichten.

Stimmen:

Baum warnt vor dem Aufsteiger aus Niedersachsen. 96 habe eine "gute Physis auf dem Platz und große Spieler" , die bei Standards gefährlich seien. "Sie stehen brutal stabil hinten und sind extrem gefährlich bei Balleroberungen."

Sein Gegenüber André Breitenreiter sagte: "Am neunten Spieltag gibt es keine Schlüsselspiele. Auch in den Spielen danach kann man punkten" , sagte der 96-Coach. "Wir haben keinen Grund, die Aufgeregtheit mitzugehen und bleiben cool. Wir sind noch in einer Position, die viele gerne hätten."

Sonstiges:

Mit Marcel Heller (Augsburg) und Ihlas Bebou (Hannover) treffen die schnellsten Sprinter der Bundesliga aufeinander. Heller wurde in dieser Saison einmal mit 35,1 km/h Stunde gemessen, Bebou sogar schon mit 35,3 km/h.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 21.10.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 21.10.2017 | Das Erste

Stand: 20.10.2017, 07:00