Ausgangslage:

Angesichts des Tabellenplatzes (17) wundert es nicht, dass beim Hamburger SV wieder mal keine Ruhe ist. Zuletzt verärgerte das Verhalten von Walace die Verantwortlichen. Der Brasilianer hatte seinen Urlaub eigenmächtig verlängert und wurde vom Verein abgemahnt sowie mit einer Geldstrafe belegt.

Zwar waren die Team-Leistungen auf dem Platz gar nicht so übel - zum Beispiel beim 1:3 in Gladbach wusste der HSV durchaus mitzuhalten - doch mit nur 15 Punkten stehen einfach zu wenige Zähler auf der Habenseite.

Dabei war das HSV-Schicksal vor der Saison ja eigentlich dem FC Augsburg prophezeiht worden. Doch das Team von Manuel Baum steht auf Rang neun und dort nur vier Punkte hinter dem drittplatzierten BVB. Mit Alfred Finnbogason und Michael Gregoritsch haben die Augsburger zwei Spieler, die der HSV auch gerne hätte, nämlich treffsichere Angreifer. Besonders bitter ist dabei, dass Gregoritsch bis zum vergangenen Sommer ja noch ein Hamburger war.

Video starten, abbrechen mit Escape 5 Fakten zum 18. Spieltag | Sportschau.de | 11.01.2018 | 00:57 Min. | Verfügbar bis 11.01.2019 | Das Erste

Personal:

Bei den Augsburgern wird die Zeit für Stürmer Finnbogason knapp. Der Torjäger musste wegen Achillessehnenproblemen mit dem Training aussetzten und ist nun erkältet. "Ich habe noch Hoffnung, dass es klappt" , sagte dennoch Trainer Baum. Zudem stand Linksverteidiger Philipp Max nach seiner fiebrigen Erkrankung auf der Kippe. Kevin Danso und Erik Thommy befinden sich noch im Aufbautraining.

Neben dem langzeitverletzten Nicolai Müller fehlen dem HSV zum Start in die zweite Saisonhälfte noch Albin Ekdal und Lewis Holtby. Der verletzungsanfällige Schwede Ekdal muss wegen einer Innenbandverletzung im Sprunggelenk voraussichtlich drei Wochen pausieren, Holtby wird wegen einer Kapselverletzung am Knie zwei Wochen aussetzen. Außerdem ist Walace nicht im Kader. "Er ist weder körperlich in seinem besten Zustand, vor allem mental nicht hundert Prozent mit dem Kopf bei der Sache" , sagte Gisdol.

Stimmen:

"Wegen der Vergangenheit träumt man in Hamburg immer von anderen Zielen ", sagte HSV-Trainer Markus Gisdol dem Hamburger Abendblatt. "Aber die aktuellen Gegebenheiten und Umstände muss man realistisch sehen und akzeptieren, dass man momentan zum unteren Drittel der Liga gehört." Dennoch stellte der 48-Jährige fest: "Irgendwann müssen wir uns aus diesem Dauer-Existenzkampf befreien." Offen bleibt, ob der HSV auf dem Winter-Transfermarkt noch aktiv wird. Während Klubboss Bruchhagen anzweifelt, dass der HSV noch einen neuen Spieler verpflichten wird, hofft Gisdol noch auf weitere Verstärkung: "Es ist noch nichts vor dem Abschluss. Aber wir halten natürlich die Augen offen."

FCA-Trainer Baum zeigte sich derweil sehr zufrieden mit der Winterpause: "Wir haben alte Abläufe aufgefrischt. Wir gehen mit einem sehr guten Gefühl aus der Woche und sehen uns gut vorbereitet" , sagte er. Baum äußerte keine Forderungen nach Verstärkungen in der Winterpause. "Ich bin mit dem Kader zufrieden und wunschlos glücklich" , sagte er.

Video starten, abbrechen mit Escape Gisdol nimmt HSV-Offensive in die Pflicht | Sportschau.de | 11.01.2018 | 00:29 Min. | Verfügbar bis 11.01.2019 | Das Erste

Sonstiges:

Nur gegen drei Vereine verlor der HSV in seiner langen Bundesliga-Historie mehr als die Hälfte der Spiele: Bayern, RB Leipzig und den FC Augsburg. sieben der 13 Duelle gewannen die Fuggerstädter; lediglich gegen Werder Bremen gab es noch mehr FCA-Siege (8).

Mögliche Aufstellungen:

FC Augsburg: Hitz - Opare, Hinteregger, Gouweleeuw, Max - Khedira, Baier - Koo, Gregoritsch, Caiuby - Cordova

Hamburger SV: Pollersbeck - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Santos - Jung, Sakai - Hahn, Hunt, Kostic - Arp

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 13.01.2018 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 13.01.2018 | Das Erste

Stand: 12.01.2018, 08:00