Ausgangslage:

Eintracht Frankfurt spielt zwar nicht immer sehenswert, aber erfolgreich. Kampf und Leidenschaft haben die Hessen erstmals in der Saison auf einen Champions-League-Platz gebracht. Zuletzt feierte die Eintracht einen Sieg gegen Mönchengladbach. Doch Vorsicht: Vor einem Jahr war die Eintracht nach 20 Spieltagen sogar Dritter - und am Saisonende Elfter.

Und das Gastspiel in Augsburg wird nicht einfach. Denn der FCA ist im eigenen Stadion schwer zu bezwingen, verlor keines der vergangenen fünf Heimspiele. Bleibt Augsburg auch gegen Frankfurt ohne Niederlage, wäre der Heimserienrekord unter Manuel Baum eingestellt. In der Tabelle könnte Augsburg (Platz acht) mit einem Sieg auf zwei Punkte an die Eintracht herankommen.

Personal:

Der FC Augsburg hat den Kader aufgeräumt und dabei vor allem Spieler aussortiert. Mit Marvin Friedrich, Georg Teigl, Tim Rieder, Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Erik Thommy, Konstantinons Stafylidis, Moritz Leitner und Dong-Won Ji haben gleich acht Spieler den Verein ganz oder leihweise verlassen. Neuzugänge dagegen: null.

Die Ausleihkönige von Eintracht Frankfurt hielten dagegen die Füße eher still. Es kam Marijan Cavar aus Mostar, es ging Andersson Ordónez nach Quito. Wesentlich bewegender war am Main die absehbare Rückkehr von Alexander Meier - der "Fußball-Gott" erklärte unter der Woche, bald wieder angreifen zu wollen.

Mit Rani Khedira (Augsburg) und Ante Rebic (Frankfurt) fehlt auf beiden Seiten ein Spieler gelbgesperrt.

Sonstiges:

Der Augsburger Philipp Max ist ein ernstzunehmender Kandidat für den WM-Kader. Das Niveau dafür hat Max in jedem Fall, das dokumentieren nicht zuletzt seine 11 Assists dieser Saison, den bislang letzten gab er am vergangenen Spieltag in Köln. Beim Hinspiel in Frankfurt erzielte Max übrigens sein bislang einziges Saisontor, aber auch das war eigentlich als Vorlage gedacht.

Bei der Eintracht war unter der Woche auch ohne Ball und Rasen eine Menge los. Präsident Peter Fischer hatte öffentlich erklärt, keine AfD-Mitglieder in seinem Verein haben zu wollen. "Demokratie hat in einer ganz bestimmten Form auch seine Grenzen. Wir haben in unserer Satzung ein ganz klares Wertesystem - gegen Antisemitismus und Rassismus. Das schließt sich aus mit dem, was die AfD über ihre Mandatsträger in unerträglicher Weise kommuniziert" , sagte Fischer. Die AfD kritisierte Fischer und sieht sich in der Opferrolle.

red mit dpa und sid | Stand: 02.02.2018, 08:00