Kritik am Videobeweis wird (noch) lauter

Dass der Videobeweis die Diskussionen um Fehlentscheidungen ausmerzen und den (Bundesliga-)Fußball unfehlbar machen würde, ist eine Fehleinschätzung gewesen. Das weiß man zwar schon seit einigen Wochen. Doch inzwischen muss man feststellen, dass er eine immer grundsätzlichere Ablehnung erfährt.

Ginczek versteht die Aufregung

Eine Szene aus der 12. Minute im Spiel zwischen Stuttgart und Freiburg ist dabei nur der neueste Fall. Freiburgs Caglar Söyüncü hatte dabei den Ball kurz vor dem eigenen Strafraum mit der Hand gespielt. Nach Unterbrechung durch den Videoschiedsrichter Felix Zwayer sowie Konsultation der Fernsehbilder durch Schiedsrichter Tobias Stieler sah Söyüncü dann die Rote Karte.

Doch ein paar wichtige Fragen bleiben: Wurde eine klare Torchance verhindert? War das Handspiel Absicht? Schließlich wurde Söyüncü zuvor leicht gestoßen.

Schiedsrichter Tobias Stieler zeigt Caglar Söyüncü (Freiburg) wegen Handspiels die rote Karte

Dazu kam, dass die Unterbrechung erst eine knappe Minute nach der Szene erfolgte. Letzteres sah sogar VfB-Angreifer Ginczek kritisch, der die Entscheidung berechtigt fand, aber dennoch Verständnis für die Aufregung der Freiburger aufbrachte, weil diese von der späten Unterbrechung überrascht wurden: "Das ist natürlich unglücklich für Freiburg."

"Glückwunsch nach Köln"

Die Reaktionen aus Freiburg waren naturgemäß heftig. "Unfassbar, was da gerade passiert. Wenn der Felix Zwayer in Köln sitzt, darf er nicht eingreifen - das ist schon mal das Erste. So kann es nicht weitergehen" , meinte Stürmer Florian Niederlechner. "Das ist gegen alles, was ich bei der Regelschulung gelernt habe. Glückwunsch nach Köln" , sagte Sportvorstand Jochen Saier. Und Kapitän Julian Schuster sagte: " Das tut saumäßig weh, und da kann man nicht drüber hinwegschauen. Mich würde auch mal interessieren, was der Kollege in seinem Zimmerchen in Köln denkt?"

Auch Schiedsrichter Stieler unsicher

Auffällig: Der Verantwortliche für die Entscheidung, Schiedsrichter Stieler, wurde kaum kritisiert. Allerdings befand er sich auch in einer schwierigen Lage. Dass die Kollegen in Köln die Bilder rund eine Minute ausgiebig studierten und Stieler dann an die Seitenlinie schickten, setzte den Unparteiischen natürlich unter Druck.

Auch er war nach der Partie nicht mehr so sicher: "Es gibt Argumente für beides. Wahrscheinlich wäre dann für das Spiel Gelb besser gewesen. Wenn ich es mir nochmal angucke mit ein bisschen Abstand und Ruhe, dann überwiegen vielleicht auch die Zweifel. Aber in dieser kurzen Zeitspanne mit Unterstützung auf dem Feld war ich für Rot und dafür stehe ich auch jetzt."

Die Szene bleibt also strittig. Auch nach eindringlicher Betrachtung der Bilder gibt es Argumente für beide Entscheidungen - sollte in so einer Szene also überhaupt der Videobeweis eingreifen?

Kehrers Handspiel unbeachtet

Am Vortag zwischen Schalke und Wolfsburg hatte Schalkes Thilo Kehrer der Ball im eigenen Strafraum mit dem ausgestreckten Arm gespielt - eine eindeutigere Szene, die aber folgenlos blieb. Nicht nur Ex-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer kritisierte diese Entscheidung und vor allem den Nicht-Eingriff später harsch. Sogar Kehrer selbst räumte ein, dass man den Strafstoß "vielleicht geben kann" .

Wenn jetzt, wie Ginczek und Kehrer, sogar Spieler, die von einer Entscheidung profitiert haben, Kritik üben und auch die Schiedsrichter irgendwie nicht glücklich sind, muss vielleicht über Änderungen nachgedacht werden. Dass der Videobeweis auch schon für richtige Entscheidungen gesorgt hat, soll nicht unerwähnt bleiben, doch sollte bei einem tatsächlichen Eingriff durch ihn ja eigentlich kein Raum für Zweifel bleiben.

Video starten, abbrechen mit Escape Schiedsrichter beklagt Probleme beim Videobeweis | sport inside | 28.10.2017 | 02:32 Min. | Verfügbar bis 28.10.2018 | WDR

Anzahl der Beispiele wächst

Letzteres ist definitiv (noch) nicht der Fall, es ist weiterhin unklar und wird offenbar auch unterschiedlich gehandhabt, wann und wie der Videoschiedsrichter eingreift. Das Spiel Dortmund - Köln, als die Kölner sogar erwogen, Protest gegen die Wertung der Partie einzulegen, oder bei der Partie Stuttgart - Köln, als wieder der FC im Nachteil war wurde, die technischen Probleme zum Saisonbeginn und weitere Beispiele belegen das. Und ein Ende der Diskussionen ist nicht in Sicht. Am Wochenende steht der 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf dem Programm.

Stand: 30.10.2017, 11:00