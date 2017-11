Felix Brych wirkte schmallippig und frustriert. "Auf dem Platz war es für mich ein klarer Elfmeter. Ich hatte dann auch Kontakt nach Köln. Da wurde mir bestätigt, dass es einen Kontakt am Knie gab" , sagte Brych zu seinem Elfmeterpfiff nach De Blasis' erfolgreicher Täuschung in der Bundesligapartie zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Köln. "Ich habe mir jetzt die Bilder angeschaut, ich kann da keinen Kontakt erkennen."

Der "Kontakt nach Köln" , also der Video-Assistent Tobias Welz, lieferte Brych ein falsches und spielentscheidendes Urteil. Jeder Zuschauer vor dem Fernseher erkannte die Schwalbe, der Video-Assistent nicht. Warum?

Theorie 1: Das Niveau der Operatoren

Der Video-Assistent ist ein Schiedsrichter und kein Techniker, weshalb zwei Operatoren neben ihm sitzen. Diese Menschen sind im Idealfall darin geschult, schnell und zuverlässig die besten Einstellungen bereitzustellen, auf deren Grundlage der Video-Assistent einen Eindruck gewinnt. "Diese Zusammenarbeit muss optimal funktionieren" , hieß es vom damaligen Projektleiter Hellmut Krug. In der Saison 2016/17, als der Video-Assistent im Hintergrund erprobt wurde, gab es erfahrene Operatoren, die jedoch englischsprachig waren.

Zu Saisonbeginn wurden vom Dienstleister "Hawk Eye" zwar neue, deutschsprachige Operatoren eingestellt, die nach einer Recherche des WDR-Magazins "Sport Inside" jedoch keine oder wenig Berufserfahrung haben. "Da fehlt das Gefühl für den Fußball, um die richtigen Szenen auszuwählen" , sagte ein Bundesliga-Schiedsrichter anonym bei "Sport Inside". Die Frage lautet also: Haben die Operatoren die falschen Einstellungen gewählt, die dann zu der falschen Einschätzung der Szene durch Welz geführt haben?

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL), die den Video-Assistenten als gemeinsames Projekt mit dem DFB durchführt, widerspricht. Nach den Spielen gebe es Befragungen der Video-Assistenten zu den Operatoren, das Ergebnis sei eine "gleichbleibend hohe Zufriedenheit" .

Theorie 2: Die Qualität der Videos

In einem Bundesliga-Stadion befinden sich bei den Spielen zwischen 17 und 21 Kameras, die logischerweise dieselbe Zahl an Einstellungen jeder Szene liefern können. Von nah, von fern, von der Seite, von vorn, von hinten, von oben - fast alles steht zur Verfügung. Der Video-Assistent sitzt in Köln. Dorthin müssen 17 bis 21 Kamerasignale in Echtzeit übertragen werden.

Bei der Größe der Datenmenge ist es technisch schwierig, alle Signale in hoher Qualität (HD) nach Köln zu übertragen. Schon bei den Hintergrundtests beklagten sich Schiedsrichter über die unzureichende Bildqualität. "Mit den Bildern im Kölner Zentrum ist ein Großteil der Schiedsrichter nicht zufrieden" , sagte ein Bundesliga-Schiedsrichter in "Sport Inside". Hat also die Bildqualität zur Fehleinschätzung des Video-Assistenten geführt?

Die DFL bestreitet das. Auch die Videoschiedsrichter könnten die Szenen in HD sehen, teilt ein Sprecher der DFL mit. Nur die Superzeitlupe aus bestimmten Einstellungen gebe es nicht.

Theorie 3: Schlechte Schiedsrichter

"Kontakt am Knie" - Felix Brych im Dialog mit dem Video-Assistenten

Wenn wie von der DFL behauptet technisch wirklich alles prima ist, liegt der Ball wieder beim DFB und seinen Schiedsrichtern. Die Kölner Boulevardzeitung "Express" macht den großen Skandal aus: Der Video-Assistent Welz kommt aus Wiesbaden. Sein Heimatverein FC 1934 Bierstadt befindet sich nur wenige Kilometer vom Stadion des 1. FSV Mainz 05 entfernt. Der Subtext ist eine Unterstellung: Die räumliche Nähe führt zu einer Bevorteilung der Mainzer durch Welz.

Doch der Vorwurf trägt nicht. Welz, seit 2010 in der Bundesliga im Einsatz und seit 2013 FIFA-Schiedsrichter, hat sich bislang keineswegs als Gegner des 1. FC Köln hervorgetan. Eher im Gegenteil: In der Saison 2016/17 leisteten drei Fehlentscheidungen von Welz bei Abseits- und Elfmetersituationen einem Kölner Heimsieg gegen den FC Augsburg Vorschub. Auch die Tatsache, dass Welz seit dem 7. Spieltag der Saison 2016/17 kein Bundesligaspiel mehr geleitet hat, taugt nicht als Hinweis auf mangelhafte Qualität - denn Welz hatte eine langwierige Knieverletzung.

Mehrfach war der 40-Jährige in der laufenden Saison in der Bundesliga Video-Assistent - bis Samstag ohne Zwischenfälle. In der Saison 2015/16 war Welz im Fachblatt "Kicker" zudem mit einem Notenschnitt von 2,87 drittbester Schiedsrichter der Bundesliga. Er ist einer der sechs deutschen FIFA-Schiedsrichter der ersten Kategorie. Es bleibt ein Rätsel, warum ein Schiedsrichter mit dieser Qualität eine derart offensichtliche Schwalbe nicht mal am Fernseher erkennt.

Der DFB verweist auf Brych

Der DFB, der für den sportlichen Teil des Videobeweises zuständig ist, will das Zustandekommen der Fehlentscheidung nicht kommentieren und verweist auf die Aussagen von Brych nach dem Spiel in Mainz. Der aber bestätigt nur den Funkspruch "Kontakt am Knie" . Später wurde er noch gefragt, ob er sich vom Video-Assistenten allein gelassen fühle. Er antwortet: "Dazu möchte ich nichts sagen."

Stand: 20.11.2017, 15:11