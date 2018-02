Werder Bremen verpflichtet Milot Rashica

Tagesschau | 01.02.2018 | 02:02 Min. | Verfügbar bis 01.02.2019 | Tagesschau24

Werder Bremen hat am letzten Tag der Wintertransferperiode nochmal tief in die Tasche gegriffen: Milot Rashica wechselt von Vitesse Arnheim an die Weser und soll den lange verletzten Fin Bartels ersetzen.