Tedesco glaubte nicht an eine Aufholjagd

Sportschau | 25.11.2017 | 00:26 Min. | Verfügbar bis 25.11.2018 | Das Erste

In der Halbzeit glaubte Schalkes Trainer nicht mehr an eine Aufholjagd, bereits zuvor hatte Domenico Tedesco den vierten Offiziellen nach einer vorzeitigen Abbruch gefragt, wie er in der Pressekonferenz preisgibt.