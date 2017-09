Peter Stöger möchte seinen "Weg nicht verlassen"

Der 1. FC Köln ist mit fünf Niederlagen in Folge denkbar schlecht in die Bundesliga-Saison gestartet. FC-Trainer Peter Stöger möchte aber angesichts der prekären Lage nicht in Aktionismus verfallen, sondern sich und seiner Linie treu bleiben.