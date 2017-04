Nouris gebremste Vorfreude auf Europa

Sportschau | 22.04.2017 | 00:32 Min. | Verfügbar bis 22.04.2018 | Das Erste

Der SV Werder Bremen kämpft sich in der Tabelle immer weiter an die europäischen Plätze heran. Nach dem 4:2-Sieg in Ingolstadt will Trainer Alexander Nouri noch nicht das neue Ziel ausrufen, das internationale Geschäft fände er allerdings sehr ansprechend.