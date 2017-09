Nie mehr erste Liga? – Traditionsvereine nach dem Absturz

Sportschau | 19.09.2017 | 43:32 Min. | Verfügbar bis 19.09.2018 | Das Erste

Ihre Namen sind legendär, ihre Erfolge auch. Trotzdem spielen einige der bekanntesten deutschen Fußballklubs nicht mehr in der Bundesliga, sondern nur noch dritt- oder viertklassig. Ist es in Zeiten der Kommerzialisierung für einen tief gefallenen, einstigen Spitzenklub überhaupt möglich, wieder an die Erfolge von damals anzuknüpfen?