Nagelsmann, Nouri, Tuchel und die Urlaubsprämie

Sportschau | 20.05.2017 | 01:00 Min. | Das Erste

Auf dem direkten Weg in die Champions League könnte Hoffenheim Bremer Schützenhilfe in Dortmund brauchen. 1899-Trainer Julian Nagelsmann versprach Werder-Kollege Alexander Nouri für den Erfolg eine besondere Belohnung. BVB-Coach Thomas Tuchel hat allerdings so seine Zweifel, ob das wirklich eine Belohnung ist.