Kovac: "Uns fehlt die Qualität"

Sportschau | 11.03.2017 | 00:51 Min. | Verfügbar bis 11.03.2018 | Das Erste

Vom Verletzungspech geplagt spricht Frankfurts Trainer nach der fünften Niederlage in Folge von mangelnder Qualität in der Breite des Kaders, doch zumindest in einem Wettbewerb sei man auf Augenhöhe mit Bayern München.