Korkut will sich für keine Richtung entscheiden

Sportschau | 18.03.2017 | 00:50 Min. | Verfügbar bis 18.03.2018 | Das Erste

Auch im dritten Pflichtspiel unter Tayfun Korkut gelingt Bayer Leverkusen kein Sieg. Nach der Niederlage gegen Hoffenheim will sich der neue Trainer auch noch nicht festlegen, in welche Richtung der Blick in der Tabelle geht.