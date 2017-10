Köln will gegen Bremen den Bock umstoßen

Am Sonntag kommt es in Köln zum Krisengipfel des Letzten gegen den Vorletzten der Liga. Gegen die ebenfalls katastrophal in die Saison gestarteten Bremer steht vor allem Ex-Werderaner Claudio Pizarro im Fokus.