Jonker blickte in der Regenpause auf Hamburg

Sportschau | 13.05.2017 | 01:27 Min. | Verfügbar bis 13.05.2018 | Das Erste

Der VfL Wolfsburg und der Hamburger SV werden am letzten Spieltag im direkten Duell um den sicheren Klassenerhalt kämpfen, deswegen blickte Andries Jonker auch in der Regenpause auf das Ergebnis des Spiels in Gelsenkirchen. In Hamburg möchte Wolfsburg-Trainer gewinnen, auch wenn ein Unentschieden reichen würde.