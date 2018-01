Historie - Bremen nicht mehr als Münchner "Kanonenfutter"

In der Bundesligasaison 1979/80 kam Werder Bremen um Torhüter Dieter Burdenski bei Bayern München mit 7:0 mächtig unter die Räder. Die Bayern wurden am Ende einmal mehr Meister, Bremen musste den bitteren Gang in Liga zwei antreten.