Heynckes nimmt Champions League ins Visier

Sportschau | 06.01.2018 | 01:33 Min. | Verfügbar bis 06.01.2019 | Das Erste

Meisterschaft und Pokal sind für den FC Bayern in Reichweite. Und die Champions League? Im Trainingslager des Rekordmeisters in Doha sprach Trainer Jupp Heynckes über die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Runde in der "Königsklasse".