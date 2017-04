Dortmund hat mit hoher Belastung zu kämpfen

Sportschau | 07.04.2017 | 01:01 Min. | Verfügbar bis 07.04.2018 | Das Erste

Angesichts der vergangenen englischen Bundesliga-Woche und dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champion-League am Dienstag sieht Dortmunds Trainer Thomas Tuchel in der richtigen Belastungssteuerung eine große Herausforderung. Den FC Bayern erwartet er in Bestbesetzung.