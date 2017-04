Der 28. Spieltag: Wenig Regenerationszeit für die Bundesligisten

Der 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt am Freitagabend mit der Partie zwischen Frankfurt und Bremen. Das Highlight des Spieltags ist das Gastspiel der Dortmunder in München am Samstag.