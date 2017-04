Dardai und seine Europa-Rechnung

Wenn sich die Hertha auf fremden Plätzen nicht so schwer täte, dann wäre die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb wohl schon sicher. Pal Dardai will nach der Niederlage gegen Bremen aber keinen Druck aufkommen lassen und hat eine einfache Rechnung.