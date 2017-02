Chinesische Investoren drängen in die Bundesliga

Tagesschau | 02.02.2017 | 03:29 Min. | Verfügbar bis 02.02.2018 | Tagesschau24

Investoren bei Fußballvereinen - was in England ein weit verbreitetes Modell ist, kann auch in Zukunft in der Bundesliga zur Realität gehören. Werder Bremen hat bereits Voraussetzungen dafür geschaffen.