Bundesliga vor 40 Jahren - Meister Gladbach gewinnt Derby in Düsseldorf

Sportschau | 22.03.2017 | 03:21 Min. | Verfügbar bis 22.03.2018 | Das Erste

In der Bundesliga vor 40 Jahren gab es ein rheinisches Derby - durch einen Auswärtssieg in bei Fortuna Düsseldorf blieb Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach an Spitzenreiter Eintracht Braunschweig dran.