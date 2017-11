6. November 1982 – Borussia Dortmunds Fabel-Hälfte gegen Bielefeld

Es war einer der schwärzesten Tage in der sportlichen Geschichte von Arminia Bielefeld: Am 6. November 1982 gingen die Arminen beim BVB in Führung. Zur Pause stand es 1:1. Doch in den zweiten 45 Minuten ging Bielefeld regelrecht unter.