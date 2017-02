Im Norden nichts Neues: Nach der neuerlichen Niederlage samt katastrophaler, scheinbar wehrloser Vorstellung in Dortmund ist Wolfsburgs Coach Valerien Ismaël mal wieder nur auf Bewährung im Amt. Denn spätestens seither ist der VfL wieder mittendrin im Abstiegskampf. Laut "Wolfsburger Allgemeiner Zeitung" muss Ismaël, wenn sein Team auch gegen Werder Bremen verliert, wohl seinen Platz räumen.

Wenigstens die Mannschaft stärkt ihrem Coach den Rücken: " Ich finde die Diskussion um ihn unnötig. Es ist nicht richtig, ihn infrage zu stellen, weil er uns auf den richtigen Weg geführt hat ", sagte Kapitän Diego Benaglio. Trotz der vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen stehe die Mannschaft hinter ihrem Trainer. " Wir sind absolut von ihm, seiner Philosophie und seiner Art und Weise überzeugt, wie er sie uns aufzeigt. "

Werder wittert Morgenluft im Keller

Doch auch Benaglio kennt die Realität - und die heißt schlicht und ergreifend Abstiegskampf. Drei Punkte trennen die Autostädter aktuell vom Relegationsrang - und dort steht der heutige Gegner aus Bremen. Die Werderaner konnten am vergangenen Spieltag nach zuvor vier Niederlagen 2017 endlich wieder mal gewinnen und sind mit einem Schlag wieder mittendrin in der Verlosung. Nun hofft man auf den nächsten Coup: Gewinnt Werder mit zwei Toren Unterschied, ziehen die Bremer in der Tabelle am VfL vorbei. Die Chancen stehen so schlecht nicht: Die Bremer verloren nur eines der letzten fünf Auswärtsspiele (äußerst unnötig mit 2:3 in Augsburg).

Verzichten müssen die Gäste womöglich auf ihren Besten der vergangenen Wochen: Mittelfeldspieler Thomas Delaney zog sich bei einem schweren Zusammenprall mit Jhon Cordoba eine Gehirnerschütterung und Frakturen im Jochbein und Orbitaboden zu. Zuvor hatte der Däne per wunderschönem Freistoß den zweiten Treffer der Werderaner erzielt. Definitiv verzichten müssen die Gäste im defensiven Mittelfeld auf Kapitän Clemens Fritz, der sich in Mainz seine fünfte Gelbe Karte eingehandelt hat.

Torreiche Duelle zwischen beiden Teams

Die Zuschauer können sich alle Male freuen: Spiele zwischen dem VfL und Werder sind traditionell torreich. In den letzten acht Duellen fielen immer mindestens drei Treffer, insgesamt deren 35 Tore (also über vier im Schnitt). Das letzte Heimspiel gegen die Bremer gewann der VfL mit 6:0 (am 21. November 2015, für die Wolfsburger der höchste Bundesliga-Sieg in den letzten gut 16 Jahren).

red/dpa/sid | Stand: 24.02.2017, 08:34