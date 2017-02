Nach der ersten Halbzeit hätte man nicht mehr viel auf den VfL Wolfsburg gegeben. Dennoch fuhren die Niedersachsen am Ende einen nicht unverdienten 2:1 (0:1)-Sieg gegen 1899 Hoffenheim ein. Es war ihr erster Erfolg in der Rückrunde nach zwei Niederlagen zuvor. Die Hoffenheimer Führung durch Steven Zuber (26.) glich Maximilian Arnold mit einem sehenswerten Volleyschuss kurz nach der Pause aus (50.). Der eingewechselte Daniel Didavi drehte die Partie mit seinem Treffer in der 73. Minute.

Durch die zweite Auswärtsniederlage hintereinander verpasste Hoffenheim nach den Patzern der Konkurrenz die große Chance auf den dritten Platz. Die Kraichgauer hatten das Geschehen gegen die Wölfe im ersten Abschnitt klar im Griff. Doch die Elf von Trainer Julian Nagelsmann, der vor einem Jahr und einem Tag den Job in Hoffenheim übernommen hatte, machte aus ihrer Überlegenheit zu wenig. Das sollte sich im zweiten Durchgang bitter rächen.

Hoffenheims Trainer ein bisschen sauer

"Unser Trainer ist sauer - und das zurecht" , fasste Hoffenheims Kerem Demirbay die Gemütslage seines Übungsleiters nach Spielschluss zusammen. "Schon ein bisschen" , gab Nagelsmann zu. Seine Fazit: "Es waren so Kleinigkeiten, Zweikämpfe, in denen wir uns wegdrücken lassen. Dann wurde es hektisch." Kollege Valerien Ismael strahlte, nachdem er seinen Akteuren in der Pause den Kopf gewaschen hatte. "Der Trainer hat gesagt, wenn wir uns ergeben, kann nichts kommen" , berichtete Didavi.

Demirbay setzt Freistoß an die Latte

Hoffenheims erste große Chance hatte Demirbay. Der Standard-Spezialist setzte nach einer Viertelstunde einen Freistoß aus 20 Metern an die Querlatte. Die Gäste wurden fortan immer mutiger und ließen sich auch durch die Verletzung von Angreifer Mark Uth nicht aus dem Konzept bringen. Er wurde nach 23 Minuten wegen einer Rippenprellung durch Marco Terrazzino ersetzt. Die logische Konsequenz gegen zaghafte Wölfe war die Führung durch Zuber, der in der 39. Minute aus aussichtsreicher Position beinahe das Ergebnis hochgeschraubt hätte.

Joker Didavi ganz stark

Wolfsburg agierte zu umständlich, zu unpräzise, zu gehemmt. Zwar sorgte Startelf-Rückkehrer Yunus Malli für Belebung der Offensive, doch vor dem Tor blieben Mario Gomez und Co. im ersten Abschnitt harmlos. Das änderte sich nach dem Wiederanpfiff, insbesondere durch die Einwechslung des quirligen Didavi. Erst setzte der Mittelfeldspieler einen Kopfball über das Tor (47.), dann bediente er Gomez mustergültig, der jedoch freistehend an Oliver Baumann scheiterte. Nach der anschließenden Ecke war der Keeper dann machtlos. Eine zu kurze Abwehr hämmerte Arnold per Direktabnahme aus 20 Metern in die Maschen.

Blaszczykowskis große Tat

Nur zwei Minuten später prüfte der Torschütze Baumann per Fernschuss. Doch auch Hoffenheim blieb gefährlich. So musste Wolfsburgs Schlussmann Diego Benaglio gegen Demirbay (59.) all sein Können aufbringen. In der 66. Minute klärte der eingewechselte Jakub Blaszczykowski artistisch vor der Linie gegen Adam Szalai, ehe Didavi nach einer Ecke aus dem Gewühl traf. Gomez prüfte Baumann in der 75. Minute noch einmal, der TSG -Keeper sicherte den Ball aber im Nachfassen Zentimeter vor Überschreiten der Torlinie.