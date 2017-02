Der VfL Wolfsburg investiert in jeder Transferperiode viel Geld, doch das Team wird offenbar immer schwächer. Das 0:1 beim 1. FC Köln war wieder einmal eine blutleere Vorstellung und das 0:1 im Pokal gegen den FC Bayern sogar noch schlimmer. Nur in den letzten zehn Minuten zeigten die "Wölfe", dass sie wissen, wo das gegnerische Tor steht und sich durchaus vorstellen können, mal in jene Richtung zu spielen.

Fazit: Pokal-Aus im Achtelfinale und in der Bundesliga auf Rang 14, mit 19 Punkten haben die Wölfe so wenige wie noch nie in der Vereinsgeschichte. Die Abstiegszone ist mittlerweile nur noch drei Zähler entfernt.

Video starten, abbrechen mit Escape München gegen Wolfsburg - die Höhepunkte | Morgenmagazin | 08.02.2017 | 01:32 Min. | Verfügbar bis 08.02.2018 | Das Erste

Nicht einmal auf die frühere Heimstärke kann sich der VfL verlassen. Im Gegenteil: Wolfsburg kassierte in dieser Saison in zehn Heimspielen schon sechs Niederlagen. Die Wölfe haben damit zu Hause schon genauso oft verloren wie in den vergangenen drei Spielzeiten zusammen! Und an den Toren hapert es auch: Kein anderes Team erzielte diese Saison zu Hause so wenige Tore wie Wolfsburg (sieben in zehn Partien).

Hoffenheims stark besetzte Sturmspitze

Die TSG Hoffenheim zeigt sich dagegen in Schusslaune - und das ohne den Toptorjäger. Hoffenheims klares 4:0 gegen Mainz 05 kam ohne den gesperrten Sandro Wagner zustande.

Mit ein Grund ist die Angrifflust: Hoffenheim war am vergangenen Spieltag das zweikampfstärkste Team der Liga mit 55,3 Prozent gewonnener Duelle. Außerdem schoss die TSG so oft auf das Tor wie keine andere Mannschaft (22 Mal) - alleine Mark Uth versuchte es sieben Mal.

Und es zeigte sich, dass 1899 weitere treffsichere Stürmer in seinen Reihen hat. Drei der Tore gegen Mainz gingen auf das Konto der Joker Adam Szalai (2) und Marco Terrazzino, der zudem einen Treffer vorbereitete.

Mögliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Benaglio - Knoche, Luiz Gustavo, Rodriguez - Guilavogui - Vieirinha, Seguin, Arnold, Gerhardt - Malli - Gomez

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Kaderabek, Zuber - Rudy - Demirbay, Amiri - Uth, Kramaric

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 11.02.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 11.02.2017 | Das Erste

red/dpa/sid | Stand: 10.02.2017, 08:00