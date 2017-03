Da scheint sich ein Trainerwechsel aber mal auszuzahlen! Nach dem noch etwas holprigen Debüt für Andries Jonker gegen Mainz (1:1) überzeugte der VfL Wolfsburg zuletzt in Leipzig (1:0) und gewann überraschend - aber durchaus verdient.

Das war ein äußerst wichtiger Dreier im Abstiegskampf, zumal die Konkurrenz aus Hamburg und Bremen ja auch Siege einfuhr. Richtig beruhigt darf man beim VfL also noch nicht sein, ein bisschen erleichtert und vor allem hoffnungsvoller aber schon. Weitere gute Nachrichten: Mario Gomez ist wieder ein Torjäger, er traf zuletzt zweimal in Folge und hat jetzt acht Tore auf seinem Konto. Und Torhüter Koen Casteels ist auch auf einem guten Weg. Gegen Leipzig blieb er zum fünften Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Wolfsburg schwach zu Hause, Darmstadt auswärts

Auf die Heimstärke sollten die Wölfe dabei aber nicht setzen, denn die gibt es gar nicht. Wolfsburg holte bisher nur elf Punkte im eigenen Stadion - nur Ingolstadt ist zu Hause noch erfolgloser.

Da könnte helfen, dass Darmstadt ausgesprochen auswärtsschwach ist. Alle elf Spiele auf fremdem Grün verloren die Lilien in dieser Saison. Die ersten zwölf Auswärtsspiele einer Saison verlor zuletzt Braunschweig 1984/85, eine ganze Saison ohne Auswärtspunkt schaffte nur der 1. FC Nürnberg 1983/84.

Duell der ungefährlichen Teams

Dafür hat 98 aber wie die Wolfsburger auch einen Sieg im Rücken. Das leidenschaftlich erzwungene 2:1 gegen Mainz wurde ausgiebig bejubelt, für den Klassenerhalt könnte es aber zu spät kommen. Die Lilien haben jetzt 15 Punkte auf dem Konto und damit immer noch elf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Die Fans dürfen sich also auf einen Abstiegskampf einstellen - und auf eher wenige Tore. Denn mit Wolfsburg (22) und Darmstadt (17) treffen die Teams aufeinander, die bislang am seltensten getroffen haben.

Wolfsburg muss dabei ohne seinen Schweizer Nationalspieler Ricardo Rodriguez auskommen. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich in Leipzig einen Teilabriss des Syndesmosebandes im rechten Fuß zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. "Das ist eine schlechte Nachricht, sowohl für Ricardo persönlich als auch für den VfL ", sagte Trainer Jonker.

