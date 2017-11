Erster Sieg für Schmidt in Wolfsburg

Die Niedersachsen setzten sich gegen den SC Freiburg mit 3:1 (2:0) durch und feierten damit auch den ersten Dreier vor eigenem Publikum seit mehr als sieben Monaten. Nach einem öffnenden Pass von Malli traf Yannick Gerhardt in der 3. Minute zur Führung. Das 2:0 in der 29. und das 3:1 in der 70. Minute besorgte Malli dann selbst. Bartosz Kapustka traf für Freiburg (68.).