Es bleibt dabei: Mit Andries Jonker an der Seitenlinie trifft Mario Gomez zuverlässig. Neun Spiele haben die beiden zusammen bestritten, fünf davon noch beim FC Bayern. Und jedes Mal erzielte Gomez mindestens ein Tor. Am Samstag beim 3:3 der Wolfsburger in Leverkusen waren es sogar drei Treffer innerhalb von sieben Minuten. "Es wird allmählich ein Märchen", sagte Jonker. "Das ist unglaublich eigentlich. Es passiert einfach."

Jonkers Bilanz seit seinem Amtsantritt in Wolfsburg: vier Spiele, keine Niederlage, acht Punkte und sechs Tore. Alle dieser Tore gehen auf das Konto von Gomez. Doch gegen Freiburg könnte der Mittelstürmer Entlastung bekommen, denn Daniel Didavi steht nach überstandenen Adduktorenproblemen vor seiner Rückkehr. Mit drei Treffern ist er hinter Gomez (elf Tore) Wolfsburgs zweitbester Torschütze. Verletzungsbedingt kam er erst in elf Spielen zum Einsatz. Fehlen wird Kapitän Luiz Gustavo wegen einer Gelbsperre.

Gomez traf bereits acht Mal gegen Freiburg

Der SC Freiburg hat einen bitteren Samstagnachmittag hinter sich, das 2:5 gegen Bremen war die "schwächste Leistung der Saison", sagte Trainer Christian Streich. Personell hat er derzeit viel Auswahl, sodass er für die Partie in Wolfsburg wohl einige Umstellungen vornehmen wird.

Allerdings ist es Streich als Bundesligatrainer bei acht Versuchen erst einmal gelungen, gegen Wolfsburg zu gewinnen. Und ausgerechnet der formstarke Gomez trifft gegen Freiburg besonders gerne: Von acht Partien gegen den SC gewann er sieben, spielte einmal unentschieden - und erzielte acht Treffer.

