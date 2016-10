Wolfsburgs prominenter Mittelstürmer hatte bei der 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig 19 Ballbesitzphasen. Zehn im ersten Durchgang, neun nach der Pause. Wie wenig das ist, zeigt der Vergleich mit den beiden Leipziger Angreifern: Timo Werner war 52 Mal am Ball, Yussuf Poulsen trotz 13 Minuten weniger Spielzeit 36 Mal. Die beiden profitierten zwar davon, dass sie als Doppelspitze aufliefen. Aber die Zahlen geben einen Hinweis darauf, wie sehr das Wolfsburger Offensivspiel lahmt. Nach sieben Spielen hat der VfL erst drei Tore selbst erzielt und von einem Eigentor profitiert. Gomez hat noch gar nicht getroffen.

Platz acht im Vorjahr sollte nur ein kleiner Betriebsunfall sein. Die schwache Saison wurde oft mit dem Abgang von Kevin De Bruyne und dem einhergehenden Umbruch begründet. Aber immerhin hat der VfL im Sommer 2015 mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kassiert, 74 Millionen alleine für De Bruyne, 16 Millionen für Ivan Perisic. Mit diesem Polster im Rücken waren die Wolfsburger zuversichtlich, ein neues, schlagkräftiges Team formen zu können.

Wohin mit dem Geld?

Allerdings ist der VfL bis heute bei diesem Plan keinen Schritt weitergekommen. Der teure André Schürrle, schon im Winter 14/15 gekommen, ist genauso schon wieder weg wie Dante und Max Kruse. Alle drei Spieler gab der VfL mit jeweils nur kleinen Verlusten wieder ab. Die satten Einnahmen aus 2015 standen also vor der aktuellen Saison immer noch zur Verfügung - wohlgemerkt einem Werksklub, der normalerweise nicht auf Transfererlöse angewiesen ist.

Wolfsburg ließ aufhorchen mit der Verpflichtung von Nationalstürmer Mario Gomez. Der Transfer sorgte für Aufmerksamkeit, ist aus sportlicher Sicht aber nur ein positionsgetreuer Personalwechsel. Denn kurz darauf verließ Bas Dost, wie Gomez ein klassischer Strafraumstürmer, für zehn Millionen Euro den Klub. Reichlich Bundesligaerfahrung brachten der Ex-Dortmunder Jakub Blaszczykowski und Daniel Didavi vom VfB Stuttgart mit. Beide fehlten gegen Leipzig jedoch verletzt.

Nur zwei Zugänge in der Startelf

Für Yannick Gerhardt hat Wolfsburg zwar 13 Millionen Euro nach Köln überwiesen. Aber der 22-Jährige hat bei seinen ersten Einsätzen nicht überzeugt, musste sich gegen Leipzig hinter dem Wolfsburger Eigengewächs Paul Seguin anstellen. Die jungen Zugänge Josip Brekalo (18) und Borja Mayoral (19) wurden eingewechselt, sind aber noch nicht so weit, ein lahmendes Offensivspiel beleben zu können.

Julian Draxler

Der Fixpunkt der Mannschaft soll eigentlich Julian Draxler sein. Der Nationalspieler zeigte gegen Leipzig zunächst gute Ansätze, ging nach der Pause aber mit unter. Jeder Mitspieler und jeder Zuschauer weiß, dass Draxler eigentlich gar nicht mehr in Wolfsburg spielen will - das ist offensichtlich nicht förderlich für dessen Leistung. Auch wenn es auf dem überhitzten Transfermarkt schwierig ist, Ersatz zu finden: Allofs hätte wohl gut daran getan, Draxlers dreist geäußertem Wechselwunsch im Sommer zu entsprechen und eine weitere satte Ablöse zu kassieren. Dann hätten sie beim VfL tatsächlich von einem Neuanfang sprechen können. So aber sorgt die Personalie Draxler weiter für Unruhe.

Durchschaubare Taktik

Dass der aktuelle Kader nicht stimmig wirkt, geht auf Allofs' Kappe. Doch das allein reicht nicht als Grund für die schwache Leistung gegen Leipzig. In der Wolfsburger Startelf standen in Gomez und dem neuen Abwehrchef Jeffrey Bruma nur zwei Zugänge. Die restlichen neun Spieler folgen schon länger dem Kommando von Hecking. Aber der Trainer schafft es derzeit nicht, ihnen ein schlagkräftiges Spielsystem mitzugeben. In den bisherigen Saisonspielen hatte sich Wolfsburg immerhin noch zahlreiche (vergebene) Chancen herausgearbeitet. Gegen Leipzig funktionierte aber auch das nicht mehr. Der Aufsteiger war bestens eingestellt auf die flügellastige, durchschaubare Taktik der Wolfsburger. Leipzig nahm Gomez aus dem Spiel, indem es den Wolfsburgern keinen Platz für gefährliche Flanken ließ. Die Gäste griffen zudem Draxler permanent mit zwei oder drei Spielern an, schalteten dadurch Wolfsburgs gefährlichste Waffe aus.

Dass Allofs derart lange an Hecking festgehalten hat, ist angesichts der turbulenten Personalentwicklung verständlich. Doch nachdem sich der Abwärtstrend nach der Sommerpause noch beschleunigt hat, wird ein Trainerwechsel immer wahrscheinlicher. Allofs hat entsprechende Gespräche bereits öffentlich angekündigt. Aber spätestens in der Winterpause ist auch der Geschäftsführer selbst gefordert, dem Kader eine gesündere Struktur zu geben.

Stand: 17.10.2016, 09:53