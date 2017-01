Besonnenheit war gestern - in Wolfsburg stand die Winterpause ganz im Zeichen von Veränderung: Olaf Rebbe ist neuer Sportdirektor und damit Nachfolger des im Dezember geschassten Klaus Allofs, Julian Draxler ist nun in Paris engagiert. Für die Ablöse des ehemaligen Schalkers lotste Rebbe unter anderem Yunus Malli aus Mainz und Paul-Georges Ntep (Stade Rennes) an den Mittellandkanal.

Nach den verkorksten ersten 16 Spielen, an deren Ende Rang 13 stand, hofft man auch mit dem neuen Personal auf Besserung. " Wir haben neue Spieler mit Qualität dazu bekommen. Das hat man im Training schon gespürt ", sagte Wölfe-Trainer Valerien Ismael: " Es gibt viele Anzeichen dafür, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. "

Feuer im Hamburger Kabinentrakt

Beim Gegner aus Hamburg brannte es unter der Woche. Drei Tage vor dem so wichtigen Jahresauftakt beim VfL Wolfsburg schrillten plötzlich die Sirenen am Volksparkstadion. Es qualmte so sehr aus dem Kabinentrakt des Hamburger SV , dass die Feuerwehr anrücken musste. Eine überhitzte Sauna im Kabinentrakt hatte den Alarm ausgelöst.

Anhänger des "Dinos" hoffen nun, dass ihre Lieblinge ähnlich heiß in die Rückrunde gehen. Die Verantwortlichen sind durchaus optimistisch: " Durch die guten Ergebnisse kurz vor Weihnachten hat sich etwas gelöst ", sagte der neue Sportchef Jens Todt, der mit Mergim Mavraj (1. FC Köln) und Kyriakos Papadopoulos (zuletzt RB Leipzig) im Winter zwei Defensivstützen an die Elbe lotste. " Ein guter Start in Wolfsburg wäre für uns jetzt wahnsinnig wichtig. Wir wollen den Aufwärtstrend bestätigen. "

Lasogga fehlt verletzt, Adler wohl auch

Definitiv nicht mit dabei sein wird auf Hamburger Seite Pierre-Michel Lasogga. Der 25 Jahre alte Angreifer hat eine Faszienverletzung. Allerdings trifft der Ausfall den Club nicht allzu hart, denn Lasogga zählte zuletzt nicht mehr zum Stamm. Bobby Wood oder Michael Gregoritsch werden stattdessen den Platz im Angriff einnehmen.

Unwahrscheinlich ist auch René Adlers Mitwirken. Der bisherige Stammtorhüter, in den letzten sechs Spielen vor der Winterpause von Christian Mathenia vertreten, ist erst unter der Woche ins Teamtraining zurückgekehrt.

Mögliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Benaglio - Seguin, Bruma, Rodriguez, Gerhardt - Guilavogui, Luiz Gustavo - Caligiuri, Malli, Ntep - Gomez

Hamburger SV: Mathenia - Sakai, Djourou, Mavraj, Douglas Santos - Ekdal, Ostrzolek - Müller, Holtby, Kostic - Gregoritsch

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

