Es ist sicherlich kein schönes Gefühl, wenn man ausgerechnet gegen eine Mannschaft verliert, die in der aktuellen Verfassung als sicherer Abstiegskandidat gilt. Der VfL Wolfsburg musste das gerade gegen Werder Bremen erleben. Doch Trainer Dieter Hecking ist optimistisch. Eine "lebhafte VfL-Mannschaft" habe er in der Trainingswoche gesehen. Was dieses Kompliment wirklich bedeutet, kann man wahrscheinlich nur im persönlichen Gespräch mit dem Fußball-Lehrer erörtern.

Mainz 05 hat am Sonntag die Reise nach Aserbaidschan in den Knochen, konnte aber wenigstens drei Zähler aus dem Osten mit nach Hause bringen. Wieder fielen viele Tor (fünf), auch in der Liga sind Spiele mit FSV-Beteiligung höchst unterhaltsam: 23 Treffer konnten die Zuschauer in dieser Saison bislang sehen, das ist Liga-Spitze. Wolfsburger Fans erlebten bislang nur elf - fast Tiefstwert in Liga eins.

Schwer dürfte für Dieter Hecking wiegen, dass er Luis Gustavo nicht einplanen kann - der Brasilianer hat Adduktorenprobleme. Daniel Didavi, Josuha Guilavogui und Ismail Azzaoui sind weiterhin raus.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Träsch, Bruma, Knoche, Horn - Arnold, Gerhardt - Blaszczykowski, Draxler, D. Caligiuri - Gomez.

1. FSV Mainz 05: Lössl - Donati, Bell, Bungert, Bussmann - Frei, Gbamin - Clemens, Malli, Öztunali - Cordoba.

Schiedsrichter: Brand (Bamberg)

Stand: 30.09.2016, 09:30