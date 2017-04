Premiere für den FC Ingolstadt

Maik Walpurgis

Die längste Siegesserie der Ingolstädter Bundesliga-Geschichte kommt also gerade noch rechtzeitig. Dazu gab es eine weitere Premiere: Gegen Augsburg (3:2) und Darmstadt (3:2) erzielten die Ingolstädter erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen drei Tore.

"Wir sind da" , verkündete auch Ingolstadts Trainer Maik Walpurgis. Er steht stellvertretend für den Aufwärtstrend. Unter ihm gelang den Schanzern in neun Auswärtsspiele vier Siege, das sind mehr als in den historisch ersten 22 Gastspielen - in denen holte Ingolstadt nur drei Siege.

Wichtiges Spiel für Wolfsburg und Ingolstadt

Wie passend, dass das Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.04.2017) ein Auswärtsspiel ist. Dort könnte dann gleich die nächste Premiere folgen. Denn gegen Wolfsburg hat Ingolstadt noch nie gewonnen, im Hinspiel gab es ein 1:1. Für die Schanzer ist es ein extrem wichtiges Spiel, denn mit einem Sieg könnten die Ingolstädter die Wolfsburger in der Tabelle überholen und erstmals seit dem 18. Spieltag die Abstiegsränge verlassen. Das wäre psychologisch enorm wertvoll, denn es wartet ein hartes Restprogramm.

Demnach ist es aber auch für den VfL Wolfsburg ein Spiel von großer Bedeutung. Die Wölfe befinden sich im Abwärtstrend. Aus den vergangenen drei Spielen holte das Team von Trainer Andries Jonker nur einen Punkt. 14 Niederlagen hat die Mannschaft in dieser Saison bereits kassiert, das sind mehr Niederlagen als im gesamten Vorjahr (13).

Wolfsburg will Abstand vergrößern

Die Ausgangslage im Abstiegskampf ist dennoch ordentlich. Sechs Spieltage vor Schluss stehen die Wölfe auf Rang 14. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt zwar nur einen Punkt, ein Sieg gegen Ingolstadt würde den Vorsprung zum direkten Abstiegsplatz aber wieder auf vier Punkte vergrößern und dem VfL etwas Luft verschaffen.

Andries Jonker

Das wird nötig sein, denn auch das Restprogramm der Wolfsburger hat es in sich. Mit Ingolstadt und dem HSV trifft der VfL noch auf zwei direkte Konkurrenten, muss aber auch noch gegen Hertha BSC, den FC Bayern und Borussia Mönchengladbach antreten. Das Spiel am vergangenen Wochenende auf Schalke macht da wenig Mut. Trainer Jonker bezeichnete den Auftritt seiner Mannschaft als teilweise "grottenschlecht" . In Panik verfällt Jonker aber nicht: "Ruhig bleiben, ganz hart weiterarbeiten. Wir werden das lösen."

Gomez traf noch nie gegen Ingolstadt

Schließlich hat der Niederländer auch einen Trumpf in seinem Team. Und der heißt Mario Gomez. Alle sieben VfL-Tore unter Jonker erzielte der deutsche Nationalspieler. Zusammen mit der Zeit bei den Bayern traf Gomez in zehn Spielen unter Jonker insgesamt 16 Mal. Und ein Tor gegen Ingolstadt fehlt dem 31-Jährigen noch in seiner Vita.

Mögliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Träsch, Knoche, Luiz Gustavo, Horn - Bazoer, Guilavogui - Didavi, Arnold, Malli - Gomez

FC Ingolstadt: Hansen - Matip, Roger, Tisserand - Hadergjonaj, Cohen, Morales, Suttner - Groß, Kittel - Lezcano

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 14.4., 18.30 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 15.04.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 15.04.2017 | Das Erste

Stand: 14.04.2017, 08:00