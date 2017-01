" Die Lage bleibt gefährlich ", so VfL-Coach Ismaël am Donnerstag vor dem Spiel gegen Augsburg, " wir wollten die ersten beiden Heimspiele 2017 gewinnen, bislang haben wir ein Spiel geschafft. " Personell kann er fast aus dem Vollen schöpfen. Mittelfeldspieler Maximilian Arnold ist nach überstandener Knieverletzung wieder fit. Auch die Langzeitverletzten Sebastian Jung und Marcel Schäfer stehen zur Verfügung. " Es wird Härtefalle geben ", kündigte Ismaël bereits in dieser Woche an.

Deswegen ist der kurzfristige Abgang von Daniel Caligiuri zum FC Schalke 04 kein allzu großes Problem für den Ex-Profi. " Wir haben gute Alternativen zu ihm und haben einige Varianten durchgespielt ", erklärte Ismaël. " Wir sind gut aufgestellt ." Auf dem richtigen Weg sieht auch Kontrahent Baum sein Team, trotz der anhaltenden Flaute vor dem gegenerischen Tor: " Das ist es, woran wir arbeiten müssen: Diese Zielstrebigkeit, die Positionen im Sechzehner zu besetzen. Ich bin mir sicher, dass dann nicht mehr lange die 13 stehen wird. "

Gegen den direkt vor den Fuggerstädtern auf Platz zwölf stehenden Wolfsburgern setzt der 37 Jahre alte Coach für das 13. Saisontor seiner Mannschaft auf das aus Markus Weinzierls Zeiten bewährte Mittel: " Dass wir sehr aggressiv gegen den Ball arbeiten, wir Bälle schon früh erobern und dann sehr zielstrebig in Richtung gegnerisches Tor gehen. Das ist, grob gesagt, die DNA und die Idee des FC Augsburg ."

Er bangt vor dem Spiel um den Einsatz der erkrankten Fußballprofis Paul Verhaegh, Jonathan Schmid und Dominik Kohr. Das Trio laboriert an grippalen Infekten: " Wir müssen abwarten, ob es für Samstag reicht ", sagte Baum. Fehlen wird ihm zum Rückrundenstart auf jeden Fall der nach der fünften Gelben Karte gesperrte Konstantinos Stafylidis. Für ihn werde Philipp Max auf der Position des linken Verteidigers auflaufen, kündigte der Jungcoach an.

red/sid/dpa | Stand: 27.01.2017, 08:00