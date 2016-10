Nach 165 Spielen und mehr als dreieinhalb Jahren hat die Ära von Dieter Hecking beim VfL Wolfsburg wohl ein plötzliches Ende gefunden. Der Bundesligist trennte sich laut übereinstimmenden Medienberichten am Montag (17.10.2016) nach dem misslungenen Saisonstart von seinem Trainer.

Dieter Hecking

Interimsweise soll der bisherige U23-Coach Valerien Ismael die Leitung der Profimannschaft übernehmen. Als mögliche langfristige Nachfolge-Kandidaten sollen der Portugiese Andre Villas-Boas oder der im Sommer bei Schalke 04 entlassene Andre Breitenreiter gelten.

Höhenflug in der zweiten Saison

Hecking war im in der Winterpause 2012/2013 vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach Wolfsburg gewechselt und führte den Klub in der Rückrunde aus den Kellerregionen noch auf Platz elf. Die erste komplette Spielzeit beendete der VfL unter Heckung auf Platz sechs. In der Saison 2014/15 ging es für die Niedersachsen bis auf Platz zwei und in die Champions League. Zudem holte Wolfsburg den DFB-Pokal.

In der vergangenen Spielzeit schafften es die "Wölfe" zwar bis ins Viertelfinale der Champions League und scheiterten dort nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel gegen Real Madrid erst nach einem späten 0:3 im Auswärtsspiel knapp. In der Bundesliga hinkte der VfL allerdings den Erwartungen hinterher und wurde nur Achter. Nach einem personellen Umbruch kam der Klub auch in dieser Spielzeit zunächst nicht auf die Beine und rangiert mit nur sechs Punkten aus sieben Spielen im unteren Tabellendrittel.

Dritte Entlassung im Norden

Nach den Entlassungen von Viktor Skripnik (Werder Bremen) und Bruno Labbadia (Hamburger SV) ist Heckings Demission der dritte Trainerwechsel in der laufenden Bundesliga-Saison.

sid/dpa/red | Stand: 17.10.2016, 17:18