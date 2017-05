Wolfsburg kann mit einem Sieg gegen Mönchengladbach die 39 Punkte-Marke schaffen - damit ist noch nie eine Mannschaft abgestiegen. Wenn zeitgleich der HSV oder Mainz nicht siegen, reicht diese Punktanzahl auch diesmal definitiv.

Verliert Hamburg auf Schalke, kann Wolfsburg auch mit einem Remis schon ein bisschen feiern - bei dann drei Punkten und mindestens 13 Toren Vorsprung auf den letzten Gegner aus Hamburg.

Gladbach in Wolfsburg traditionell schwach

Und Mönchengladbach ist ein willkommener Gast in Niedersachsen. Die Wölfe verloren keines der letzten elf Heimspiele, gewannen sogar zehn davon. Den letzten Sieg der Elf vom Niederrhein in Wolfsburg gab es im November 2003.

Daran dürfen die Fohlen allerdings nicht denken, denn Mönchengladbach muss in Wolfsburg gewinnen, wenn es noch etwas mit Europa werden soll. Der glückliche Punktgewinn gegen Augsburg deutete allerdings an, dass die Fohlen in ihrer derzeitigen Verfassung weder unter die ersten sieben der Tabelle kommen noch in Europa etwas zu suchen hätten. Selbst das Saisonziel einstelliger Tabellenplatz ist in Gefahr.

Spitze beim Vergeben von Großchancen

Wolfsburg setzt seine Hoffnungen dabei wieder einmal auf Mario Gomez. Der Angreifer war an der Hälfte der 32 Wolfsburger Tore beteiligt, traf selbst 15 Mal und legte zuletzt in Frankfurt erstmals in dieser Saison einen Treffer auf.

Anders sieht es bei Gladbach aus - dort fehlt nämlich ein echter Knipser. Insgesamt gehört Mönchengladbach zu den Mannschaften mit der schlechtesten Chancenverwertung. Die Fohlen nutzen nur 40 Prozent der Großchancen, das ist der schlechteste Wert der Liga.

Personallage entspannt sich

Doch es gibt auch gute Nachrichten: mit Thorgan Hazard und Raffael kehrten unter der Woche zwei extrem wichtige Offensivspieler ins Training zurück.

Stand: 12.05.2017, 08:00