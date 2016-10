Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler war nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Lotte bedient. "Wenn du in der Verlängerung mit einem Mann mehr führst und dann noch verlierst, dann ist das an Dämlichkeit nicht zu überbieten" , sagte Völler bedient. Dass der einstige Nationalstürmer gerne mal verbal über die Stränge schlägt, ist allseits bekannt. Aber in dieser Saison hat er wirklich allen Grund zum Unmut. Rang elf in der Bundesliga, das frühe Aus im Pokal, nach drei Unentschieden (davon zwei vor heimischem Publikum) nur Platz drei in der Champions League-Gruppe.

Rückendeckung für Schmidt

Zu allem Überfluss sorgt Trainer Roger Schmidt mit seinen verbalen Ausfällen gegenüber Hoffenheims Julian Nagelsmann für Negativschlagzeilen. Wieder einmal. Gegen Lotte musste Schmidt zur Strafe zuschauen, er zog dabei den Platz im Mannschaftsbus dem auf der Tribüne vor. Auch gegen Wolfsburg darf Schmidt nicht auf der Bank Platz nehmen - es ist einsam geworden um den 49-Jährigen, der sich wenigstens noch der Rückendeckung durch Völler gewiss sein darf. "Wir haben einen Trainer, der sicherlich ein paar Fehler gemacht hat. Aber wir sind mit ihm im vergangenen Jahr in der Bundesliga Dritter geworden, davor Vierter" , sagt Völler.

Probleme hat auch der VfL Wolfsburg reichlich. Seit sieben Spielen warten die Niedersachsen im Oberhaus auf einen Sieg, stehen in der Tabelle auf dem Relegationsrang. Dieter Hecking ist Geschichte, U23-Coach Valerien Ismael fungiert derzeit interimsmäßig als Trainer. Sein Debüt ging mächtig in die Hose - in Darmstadt gab es eine 1:3-Pleite. Immerhin siegte die VW-Truppe im DFB-Pokal in Heidenheim, - auch wenn der erste Erfolg seit Ende August nicht besonders souverän ausfiel. "Dreckig, endlich dreckig", gab Stürmer Mario Gomez denn auch zu Protokoll. Wenigstens bei ihm läuft's nach langer Durststrecke ein wenig besser - die beiden Tore gegen Darmstadt und Heidenheim gingen auf sein Konto.

