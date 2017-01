Reise nach Israel verweigert

Noch zu Berliner Zeiten wurde Dejagah als 16-Jähriger erstmals in die deutsche Junioren-Nationalmannschaft berufen. Bis zur U 21 spielte er in allen Auswahlteams. Für großes Aufsehen sorgte er im Oktober 2007. Da weigerte er sich, mit der U 21 in Israel anzutreten. Hintergrund war, dass der Iran seinen Bürgern die Einreise dorthin verbietet und sogar unter Strafe stellt. Dejagah erklärte damals, er befürchte Repressalien für seine im Iran lebenden Eltern und Verwandten. Das schlug Wellen bis ins politische Berlin. So forderte der Zentralrat der Juden in Deutschland unter seiner damaligen Vorsitzenden Charlotte Knobloch den Ausschluss Dejagahs aus der Nationalmannschaft. Weil er dem damaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger versicherte, keine rassistischen oder antisemitischen Motive zu haben, durfte Dejagah bleiben.

Europameister 2009

Was sich für Deutschland durchaus lohnte. Denn 2009 gewann er in Schweden unter Bundestrainer Horst Hrubesch den Europameister-Titel. Ins A-Team von Bundestrainer Joachim Löw schaffte es Dejagah aber nicht. Dafür war er im Iran willkommen. Im Februar 2012 machte er in Teheran unter Trainer Carlos Queiroz sein erstes Länderspiel gegen Katar und schoss dabei zwei Tore. Höhepunkt seiner Karriere im Iran war die Teilnahme an der WM 2014 in Südafrika. Dejagah machte alle drei Vorrundenspiele gegen Nigeria, Argentinien und Bosnien-Herzegowina. Der Iran schaffte es allerdings nicht ins Achtelfinale. Insgesamt stehen 37 Länderspiele zu Buche.

Abstieg mit Fulham, zuletzt kaum noch Einsätze

Und dennoch: Dejagahs große Zeit ist vorbei, und was die Wolfsburger mit ihm wollen, ist nicht so ganz klar. In den vergangenen Jahren war von ihm kaum mehr etwas zu hören. Der sportliche Abstieg begann schon beim VfL. Schon im Jahr nach der Meisterschaft kam er bei den Niedersachsen nicht mehr über die Rolle des Einwechselspielers hinaus. Zwar kämpfte er sich zwischenzeitlich ins Team zurück, landete hinterher dann aber doch wieder auf der Ersatzbank.

2012 dann die Trennung. Kurz nach dem Saisonstart wechselte Dejagah in die Premier League zum FC Fulham, wo er seinen ehemaligen Wolfsburger Trainer Felix Magath wieder traf. Zwei Jahre später, im Frühjahr 2014, stieg er mit den Londonern ab - und flüchtete nach Katar zu Al-Arabi. Doch auch dort lief es zuletzt nicht mehr. Dejagah stand nicht mal mehr im Kader und löste seinen Vertrag auf. Klartext: Wolfsburg bekommt einen Mann ohne Spielpraxis.

"Wird die Mannschaft weiterbringen"

Was die Wolfsburger nicht daran hindert, sich das alles schön zu reden. "Mit Ashkan haben wir jetzt einen erfahrenen Spieler verpflichtet, der für den VfL Wolfsburg brennt und ein absoluter Teamplayer ist" , sagt Sportdirektor Olaf Rebbe. "Mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung wird er die Mannschaft weiterbringen" , erklärt auch Trainer Valérien Ismaël. Doch er gibt zu, dass sich Dejagah "erst wieder eingewöhnen muss" . Was allerdings schnell gehen sollte. Als 14. sind die Wolfsburger in der Tabelle nur vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

vdv/dpa/sid | Stand: 31.01.2017, 11:43