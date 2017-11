Santiago wer? Die Fans des VfB Stuttgart rieben sich verwundert die Augen, als der Klub im Sommer die Verpflichtung von Santiago Ascacibar bekannt gab. Schließlich ließ sich der Bundesliga-Aufsteiger die Dienste des Argentiniers acht Millionen Euro kosten. Eine stattliche Summe für einen 20-Jährigen, der noch nie in Europa sondern immer nur bei Estudiantes de la Plata gespielt hatte.

Jetzt, wenige Monate später, steht Ascacibar sinnbildlich für eine clevere Einkaufspolitik der Schwaben. Er stand in acht Bundesligaspielen von Beginn an auf dem Platz und gilt als Toptransfer des Sommers.

"Wie eine Nähmaschine"

Eine enorme Zweikampfstärke und eine starke Passquote zeichnen den defensiven Mittelfeldspieler aus. Vor der Abwehr des VfB räumt er gnadenlos ab und zieht zeitgleich in Sachen Spielaufbau die Fäden. "Der läuft wie eine Nähmaschine über den Platz. Er hat unglaublich viele Ballgewinne, ein ganz sauberes Passspiel nach vorne" , lobt Sportvorstand Michael Reschke.

Im defensiven Mittelfeld läuft er meist an der Seite von Orel Mangala auf. Auch der ist neu im Team, und kam vom RSC Anderlecht nach Stuttgart. Zuvor hatte Borussia Dortmund den 19-Jährigen vom Klub aus Belgien ausgeliehen, doch der BVB zog die Kaufoption nicht. So schlug Stuttgart zu. VfB-Trainer Hannes Wolf kennt Mangala noch aus gemeinsamen Dortmunder Zeiten und schätzt an ihm vor allem sein Spielverständnis und sein Offensivspiel. Am Freitag (17.11.17) kommt es am 12. Spieltag im Heimspiel gegen den BVB zum Wiedersehen.

Radikaler Umbau

Insgesamt elf neue Spieler hat der Aufsteiger vor der aktuellen Spielzeit verpflichtet. Sechs Spieler verließen den Traditionsverein, fünf weiter wurden ausgeliehen. Wer so radikal den Kader umbaut, der muss darauf hoffen, dass die Neuen einschlagen. Und das tun sie.

Neben Ascacibar und Mangala glänzen auch noch zwei andere "junge Wilde". Der 22-jährige Chadrac Akolo kam für sechs Millionen vom FC Sion. Der Rechtsaußen ist mit drei Treffern Bundesliga-Toptorschütze des VfB. Auch Anastasios Donis gehört zum Stammpersonal. Der 21-jährige Mittelstürmer, der für vier Millionen von Juventus Turin kam, hat sich ebenfalls schon in die Torschützenliste eingetragen.

Kein typischer Ausbildungsverein mehr

25,65 Millionen Euro hat der VfB Stuttgart vor der Saison für neue Spieler ausgegeben. Die Schwaben scheinen sich damit auch von der Philosophie verabschieden zu wollen, ein Ausbildungsverein zu sein. Über viele Jahre produzierte die Jugendabteilung des Klubs zahlreiche Stars. Problem ist nur, dass von denen heute keiner mehr in Stuttgart spielt. Jüngste Beispiele sind Timo Werner (RB Leipzig), Mario Gomez (VfL Wolfsburg), Sami Khedira (Juventus Turin), Sebastian Rudy (Bayern München), Antonio Rüdiger (AS Rom) und Joshua Kimmich (Bayern München).

Schindelmeiser musste dennoch gehen

Verantwortlich für die Transfers ist Ex-Manager Jan Schindelmeiser. Der wurde allerdings Anfang August überraschend entlassen und durch Reschke ersetzt. Auch der wurde dann gleich mal aktiv und holte Dennis Aogo und Andreas Beck. Zwei Transfers, für die Reschke viel Kritik einstecken musste. Denn beide sind 30 Jahre alt und waren bei ihren ehemaligen Klubs Schalke (Aogo) und Besiktas Istanbul (Beck) aufs Abstellgleis geraten.

Kritiker verstummt

Wer behaupte, die Schwaben hätten sich an der "Resterampe" bedient, sei "ein absoluter Vollidiot, der sich nicht auskennt" , polterte Reschke. Aogo und Beck seien "zwei sehr gute Spieler, die für den VfB noch extrem wichtig werden", ergänzte der Manager: "Bei ihnen von 'Resterampe' zu sprechen ist eine absolute Unverschämtheit." Zuvor hatte es bereits Kritik an der Verpflichtung des verletzungsanfälligen Holger Badstuber gegeben.

Mittlerweile sind die Kritiker verstummt. Die Abwehr vor Torwart Ron-Robert Zieler, der ebenfalls neu von Leicester City kam, hat gerade mal 14 Gegentreffer zugelassen. Nur sechs Teams haben weniger Treffer einstecken müssen. Aogo und Beck sind auf den Außenpositionen gesetzt, als Back-Up auf links steht der junge Ailton bereit, den Stuttgart aus Portugal von Estoril Praia weglotste.

Im Winter wohl wieder auf Einkaufstour

Schon im Jahr zuvor hatte Stuttgart noch unter Schindelmeiser clever eingekauft. Die Verteidiger Benjamin Pavard, der zuletzt gegen Deutschland für die französische Nationalelf spielte, sowie Marcel Kaminski und die Offensiven Josip Brekalo, Takumo Asano und Simon Terodde sorgten für den direkten Wiederaufstieg und gehören auch heute noch zum Stammpersonal.

Mit 13 Punkten aus elf Spielen liegt Stuttgart in der Tabelle auf Platz zwölf - nicht schlecht für einen Aufsteiger, der einen Radikal-Umbruch hinter sich hat. Sorgen macht allein die vergleichsweise geringe Torausbeute. Erst zehn Treffer hat der VfB erzielt. Reschke hat schon angekündigt, vielleicht schon im Winter aktiv werden zu wollen. Die Liga darf also gespannt sein, wer dann so neu zum VfB Stuttgart kommt.

