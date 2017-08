Trainer Domenico Tedesco: "Am Ende kriegst Du das, was Du verdienst"

Mit dem neuen Trainer gehen die Schalker ein Risiko ein: Domenico Tedesco verfügt lediglich über eine Profi-Erfahrung von lediglich vier Monaten als Chefcoach des Zweitligisten Erzgebirge Aue. Doch Sportvorstand Christian Heidel ist überzeugt von dem 31-Jährigen. Es sei " eine Freude, bei den Teamsitzungen dabei zu sein und zu sehen, wie aufmerksam alle Spieler zuhören. Domenico geht auf das kleinste Detail ein" , lobte Heidel Ende Juli in einem Interview mit dem "Kicker".

Manager Christian Heidel (r.) und der neue Coach Domenico Tedesco.

An Tedesco schätzt Heidel vor allem die Liebe zum Detail. " Ihm ist eine funktionierende Gemeinschaft außerordentlich wichtig. Jeder hilft dem anderen." Am Gepäckband etwa müsse bei dem Deutsch-Italiener jeder mit anpacken. In dieser Hinsicht sei Tedesco wie Thomas Tuchel. Tedesco konnte in seinen ersten Wochen auf Schalke mit seiner unaufgeregten, kommunikativen Art bei Mannschaft und Fans punkten. Über konkrete Saisonziele will der neue Coach indes nicht sprechen. " Wir reden nicht über Tabellenplätze, sondern konzentrieren uns auf unsere Leistung ", betont er. "A m Ende kriegst du immer das, was du verdienst ", fügt er an und sagt: "Ich mag attraktiven und offensiven Fußball. Aber eine stabile Defensive ist die Grundlage"

Erwartungen an die neue Saison:

Für Schalke gibt es nur eine einzige Erwartung: Es muss alles besser werden! Mit Naldo, Benedikt Höwedes und dem aus Frankfurt verpflichteten Bastian Oczipka könnte Schalke künftig in einer Dreier-Abwehrkette spielen, auch Mittelfeldmann Benjamin Stambouli soll ab sofort hauptsächlich in der Abwehrreihe eingesetzt werden. Im Mittelfeld könnten Nabil Bentaleb und Johannes Geis zentral defensiv agieren - das kommt darauf an, wo der als neuer Führungsspieler ausgemachte Leon Goretzka positioniert werden soll. Gut möglich, dass er eine offensivere Position einnehmen wird. Und vorn hat Schalke mit dem endlich wieder genesenen Breel Embolo eine neue Option auf der Position des Zentralstürmers.

Insgesamt wirkt der Schalker Kader mit den neuen und den von Verletzungen zurückgekommenen Akteuren deutlich stärker als im letzten Jahr. Nun müssen Trainer und Spieler den leidgeprüften Fans beweisen, dass sie diese Einschätzung auch umsetzen können. Der Klub will ja auf jeden Fall zurück in Tabellenregionen, die für internationale Startplätze berechtigen.

Stand: 07.08.2017, 07:10