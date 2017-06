Heiko Herrlich: "Meine Qualität ist die Beobachtung"

Sportschau | 09.06.2017 | 02:16 Min. | Verfügbar bis 09.06.2018 | Das Erste

Kürzlich schickte Heiko Herrlich 1860 München mit Regensburg in die 3. Liga. Jetzt ist er der neue Hoffnungsträger von Bayer 04 Leverkusen - er wisse, was erfolgreiche Mannschaften ausmache, so Herrlich.