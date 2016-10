Herthas Torjäger trifft wieder

Dieses Wochenende wird Vedad Ibisevic wohl nicht so schnell vergessen. Erst am Freitagabend (30.09.16) Vater geworden, dann am Samstagnachmittag mit einem Doppelpack Lieblingsgegner Hamburger SV auf den letzten Tabellenplatz geschossen. Der 32-jährige Bosnier war am Abend dann auch regelrecht ergriffen: "Das war einer der schönsten Tage - auch privat."

Es waren bereits Ibisevics Bundesligatore vier und fünf - und nicht erst, seit der Torjäger das Kapitänsamt Anfang der Saison bei den Berlinern übernommen hat, ist er richtig in der Hauptstadt angekommen. Die Zweifel an der Verpflichtung des zuvor in Stuttgart in Ungnade gefallenen Stürmers sind lange verflogen. In der aufstrebenden Hertha-Mannschaft ist Ibisevic ein Fixpunkt. "Er ist sicherlich der erwachsenste Spieler. Er ist ein richtiger Mann, ein richtiger Kerl" , sagt Hertha-Manager Michael Preetz.

Fit, aufmerksam, konzentriert und abschlussstark

Ibisevic steckt mittendrin in seinem gefühlt fünften Frühling: Fit, aufmerksam, konzentriert und abschlussstark - so fokussiert wie derzeit hat man den Bosnier lange nicht gesehen. Das 1:0 am Samstag war die typische Kostprobe seines aktuellen Könnens: Ein abgefälschter Ball, kurze Annahme mit links, sofortiger Abschluss mit rechts. Tor. "Das macht Vedo super" , musste selbst HSV-Torhüter Rene Adler anerkennen.

Dabei hatte Ibisevic vor dem Bundesligaspiel dramatische Stunden erlebt. Los ging's Freitagabend: Ibisevic war vor dem HSV-Spiel noch mit ins Teamhotel gefahren. Dort kam die Nachricht, dass die Wehen bei seiner Frau eingesetzt hatten. "Es ging ziemlich schnell" , berichtete der Doppel-Papa. Um 21 Uhr war er im Krankenhaus, und um 22.19 Uhr kam die 52 Zentimeter große und 3340 Gramm schwere Tochter zur Welt - Baby Zejna und Mutter Zerina sind gesund. Um Mitternacht war der Papa zurück im Hotel.

Doppelpacks als Spezial-Disziplin

Im Duell mit Frankfurts David Abraham

Keine 19 Stunden nach der Geburt seines zweiten Kindes entschied Ibisevic mit seinen Bundesliga-Toren 96 und 97 die Partie gegen den Lieblingsgegner der Berliner. 20 Tore-Doppelpacks erzielte Ibisevic dabei, sein insgesamt neuntes Tor gegen den HSV - damit ist sein Club nach der sechsten Runde wieder Tabellen-Zweiter. " Jeder, der Kinder hat, weiß, dass dies nochmal einen Schub gibt" , erklärte Ibisevic.

Der bosnische Nationalspieler ist der Hertha-Held der Stunde, schoss seinen Klub auf Platz zwei. Der "Vedator" führt jetzt die Torschützenliste mit Stars wie Lewandowski und Aubameyang an und hat so in sechs Spielen schon halb so viel Tore geschossen wie in der letzten Saison. So macht sich Ibisevic immer wertvoller und interessanter - auch für andere Klubs. Denn sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

Hertha will den Anführer natürlich gerne halten. Allerdings: Ibisevic verdient auch drei Millionen Euro, von denen Ex-Klub Stuttgart, das Ibisevic unbedingt loswerden wollte, den Hauptanteil mit 1,7 Mio Euro bezahlt. Den Stuttgarter Verantwortlichen dürfte beim Blick auf Ibisevics Statistiken in Berlin regelmäßig schlecht werden. Denn nachdem sie den Angreifer 2012 aus Hoffenheim holten, gelang ihm im Schwabenland so wenig, dass sie ihn 2015 völlig entnervt nach Berlin abgaben. Koste es, was es wolle. Bis Sommer 2017 zahlen sie so noch den Löwenanteil dessen Honorars.

Schub mit Kapitänsbinde

Ibisevic - Fixpunkt im Hertha-Team

Ibisevics Zukunft ist noch offen - sein aktueller Stellenwert ist klar: Er ist aktuell Herthas größte Trumpfkarte. Als Torschütze und als Kapitän. Er führt er sein Team als neuer Kapitän (seit der 1. Runde im DFB-Pokal) von Erfolg zu Erfolg und ist durch das neue Amt selbst noch gereift. Preetz dazu: "Vedad hat jahrelang mit den Schiedsrichtern einen schweren Stand gehabt. Wir waren nicht so sicher, was das Kapitänsamt in diesem Zusammenhang bedeutet. Doch schon jetzt hat man den Eindruck, dass er gegenüber den Unparteiischen viel zurückhaltender geworden ist und trotzdem als Spieler nichts von seiner kampfbetonten und fairen Aggressivität auf dem Platz gar nichts eingebüßt hat. Er ist unser erwachsenster Spieler, ein richtiger Mann und Muster-Profi!"

Für den Manager ist der 32 Jahre alte Ibisevic ein entscheidender Faktor der bisher tollen Saison. "Das erste Tor muss man nicht schießen, das war hervorragend gemacht. Den Elfmeter hat er mit einem Selbstverständnis verwandelt und das Spiel entschieden" , sagte Preetz. Mehr als 13 Punkte nach sechs Spieltagen hat Hertha seit dem Bundesliga-Beginn 1963 noch nie geholt. Der Rekord von 1970/71 ist egalisiert. "Glückwunsch an Vedad - ein schönes Timing" , erklärte Coach Pal Dardai zu den vielen Erfolgserlebnissen seines wichtigsten Angreifers: " Die Kleine gehört jetzt auch zur Hertha-Familie." Und der Club spendierte gleich eine Baby-Erstausstattung in Blau-Weiß.

Gleich wieder auf Tour

Zum Genießen hat der Tore-Held und Neu-Papa Vedad Ibisevic anders als die meisten seiner Hertha-Kollegen keine Zeit. Nach dem verrückten langen Wochenende geht es nun schon wieder mit der bosnischen Nationalmannschaft weiter. Ibisevic tritt mit seinem Heimatland in der WM-Qualifikation in Belgien und gegen Zypern an.

Stand: 03.10.2016, 11:28