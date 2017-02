"Wir waren eine absolute Einheit. Wir waren mutig, entschlossen und haben auch unsere Chancen genutzt. Natürlich genießen wir den Erfolg - aber es war nur ein ganz kleiner Schritt." Sagt Hamit Altintop, einer der Helden des Darmstädter Sieges gegen Borussia Dortmund am vergangenen Spieltag. Von nicht wenigen bereits als "alter Opa" verspottet, ist der Türke eine der Knospen des zarten Darmstädter Hoffnungspflänzchens. Auch wenn der Relegationsplatz immer noch vier Zähler entfernt ist - die "Lillien" leben.

Ein Darmstädter Sieg in Hoffenheim käme indes einer gewaltigen Überraschung gleich, ist die TSG doch vor eigenem Publikum in dieser Saison noch ungeschlagen, während Darmstadt alle neun Auswärtspartien verlor. Geht es nun in Hoffenheim so weiter, wären die Lilien erst die siebte Mannschaft der Bundesliga-Geschichte, die nach zehn Auswärtsspielen einer Saison ohne Zähler dastünde. Letztmals passierte dies Fortuna Düsseldorf vor 31 Jahren.

Wagner zurück gegen seinen Ex-Klub

Hoffnung könnte machen, dass der Hoffenheimer Motor in der Rückrunde ein wenig stottert: Die TSG verpasste durch die Niederlage in Wolfsburg den Sprung auf Rang drei. Nachdem man als einzige Mannschaft ungeschlagen durch die Hinrunde marschiert war, wurden in der Rückrunde zwei der drei Partien verloren.

Allerdings können die Gastgeber wieder auf ihren Torgaranten zählen. Nach seiner Rot-Sperre kehrt Sandro Wagner ausgerechnet gegen Darmstadt zurück und wird somit für seinen Ex-Klub zur echten Drohkulisse. Der Stürmer und Darmstadt halfen sich vergangene Saison ja gegenseitig; der lange Angreifer schoss die "Lilien" fast im Alleingang zum Klassenerhalt und gab gleichzeitig seiner schon als gescheitert geltenden Karriere eine beeindruckende Wende. Seine Form hielt er auch in Hoffenheim und ist bei der TSG mit zehn Toren der beste Schütze, hielt sich beim 1:1 im Hinspiel gegen seinen Ex-Klub aber zurück.

Niederlage gegen Darmstadt machte Weg für Nagelsmann frei

Und auch für einen anderen ist die Partie etwas Besonderes: Die Heimniederlage gegen Darmstadt im vergangenen Februar besiegelte das Aus von Trainerroutinier Huub Stevens, ein unbekannter Youngster namens Julian Nagelsmann übernahm die Mannschaft. Er führte Hoffenheim zum Klassenerhalt und diese Saison sogar in die Bundesliga-Spitze.

red/dpa/sid | Stand: 17.02.2017, 08:00