Seit Mitte Februar ist Julian Nagelsmann Trainer der TSG 1899 Hoffenheim. Aus einem völlig verunsicherten Tabellensiebzehnten hat er eine selbstbewusste Einheit geformt, die derzeit Platz vier belegt. Nicht zuletzt aufgrund der Heimstärke: Saisonübergreifend holten die Kraichgauer unter Nagelsmann in elf Heimspielen 24 Punkte - die Bilanz eines Spitzenteams.

Zwei Außenseiter auf Rekordkurs

Hoffenheim gegen die Hertha - das ist auch das Duell zweier Teams auf Rekordkurs. Sowohl die TSG (16 Punkte) als auch der Gast aus Berlin (17 Punkte) hatten zum gleichen Zeitpunkt in ihrer Bundesligahistorie noch nie mehr Punkte auf dem Konto. In Hoffenheim weckt dies Erinnerungen an die beste Halbserie der Vereinsgeschichte: In der Saison 2008/09 startete der damalige Aufsteiger ähnlich stark und sicherte sich wenig später die Herbstmeisterschaft.

Brisante Rückkehr für Wagner und Ibisevic

Bester Torschütze war damals Vedad Ibisevic, der für die TSG in 17 Spielen sagenhafte 18 Tore erzielte. Am Wochenende kehrt der Bosnier nach Hoffenheim zurück - allerdings im Trikot der Hertha. Ibisevic ist mit neun Torbeteiligungen in acht Spielen glänzend in die neue Saison gestartet und entscheidend daran beteiligt, dass die Berliner von Europa träumen dürfen. Gut in Form ist auch Sandro Wagner - ein Ex-Berliner in Diensten der TSG , den Hertha-Coach Pal Dardai vor einem Jahr vom Hof gejagt hatte. Wagner ging nach Darmstadt, rettete die Hessen mit seinen Toren vor dem Abstieg und ist jetzt bester Schütze der Hoffenheimer (4 Treffer).

Die möglichen Aufstellungen:



Hoffenheim: Baumann; Süle, Vogt, Hübner; Toljan, Kaderabek; Rudy; Demirbay, Rupp; Wagner, Kramaric.



Berlin: Jarstein; Weiser, Langkamp, Brooks, Pekarik; Skjelbred, Stark; Esswein, Kalou, Haraguchi; Ibisevic.



Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach an der Pegnitz).

Stand: 28.10.2016, 08:22