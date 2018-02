1899 Hoffenheim - SC Freiburg 1:1

Für 1899 Hoffenheim rückt die erneute Europacup-Teilnahme damit in immer weitere Ferne. Der Vorjahres-Vierte kam nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den SC Freiburg hinaus und wartet damit weiter auf seinen zweiten Sieg in diesem Jahr. 1899-Coach Julian Nagelsmann stießen nach dem Spiel vor allem jedoch die Pfiffe der eigenen Fans auf den Magen.

Eine Halbzeit ohne Höhepunkte

In der offiziell ausverkauften, aber bei weitem nicht voll besetzten Rhein-Neckar-Arena passierte in der Anfangsphase so gut wie nichts. Beide Mannschaften neutralisierten sich, die Gastgeber, die ohne Nationalspieler Kerem Demirbay und Stefan Posch auskommen mussten, erarbeiteten sich zwar mit der Zeit ein optisches Übergewicht, die Freiburger hatten in der Defensive jedoch keine Mühe gegen die Nagelsmann-Truppe.