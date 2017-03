Hoffenheim hat schon elfmal die Punkte geteilt (zuletzt 1:1 auf Schalke) - trotzdem ist die TSG noch mittendrin im Kampf um die internationalen Plätze. Schließlich hat das Team erst zweimal verloren. Und das liegt auch daran, dass gut eingekauft wurde.

Die Kraichgauer schafften den Aufschwung durch die Verpflichtung von Spielern, die sich auch jeder andere Bundesliga-Verein hätte leisten können: Kevin Vogt, Sandro Wagner und Kerem Demirbay wurden im Sommer 2016 für Beträge zwischen 1,7 und 3 Millionen Euro verpflichtet.

Bei Hoffenheim ausgemustert, in Ingolstadt Leistungsträger

Aber auch in Hoffenheim wurde in der Vergangenheit nicht jedes Talent erkannt und gefördert. Pascal Groß wurde mit der Hoffenheimer B-Jugend 2008 Deutscher Meister, bekam in der Bundesliga aber kaum eine Chance, da man bei der TSG zu jener Zeit lieber auf millionenschwere Neuzugänge setzte. Über die Zwischenstation KSC landete Groß 2012 beim FCI und ist dort der Dreh- und Angelpunkt.

Doch auch er kann nicht verhindern, dass es für Ingolstadt derzeit nicht gut aussieht. Die Schanzer liegen auf dem vorletzten Platz und haben mit 19 Toren die zweitwenigsten aller Vereine erzielt. Zudem trifft FCI fast nur nach Standardsituationen, was eine gewisse Abhängigkeit nahelegt.

Anschluss könnte dem FCI verloren gehen

Sollte die Konkurrenz an diesem Wochenende gewinnen und Ingolstadt verlieren, könnte der Relegationsplatz im schlechtesten Fall schon fünf Punkte weit weg sein.

Ein Pünktchen oder mehr und damit eine Überraschung ist dem FC Ingolstadt in Hoffenheim aber durchaus zuzutrauen. Ingolstadt holte auswärts mehr Punkte (10) und Siege (3) als daheim (8 und 2), zuletzt wurde bei Eintracht Frankfurt mit 2:0 gewonnen.

red/dpa/sid | Stand: 03.03.2017, 08:00