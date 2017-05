Julian Nagelsmann ist um einen flotten Spruch nie verlegen. " Ich als Cheftrainer werde wenig Zeit haben, die Konferenz zu gucken " sagt Hoffenheims Coach zum Fernduell mit Borussia Dortmund um Platz drei. Sein Team liegt als Tabellenvierter in der Fußball-Bundesliga punktgleich hinter Borussia Dortmund, das allerdings um vier Tore und auch im direkten Vergleich besser dasteht - falls beide Teams am Ende gleich viele Treffer hätten. Der Dritte qualifiziert sich direkt für die Champions League.

Die Ausgangslage: Gewinnt Dortmund, müssten die Kraichgauer mit fünf Toren mehr Unterschied als der BVB gewinnen, spielt Dortmund remis, reicht ein Sieg, verlieren die Dortmunder, reicht ein Punkt. Nagelsmann hält es eher für möglich, " dass Dortmund stolpert ", als dass am Ende das Torverhältnis entscheidet: Fünf Tore aufzuholen, das sei " ambitioniert ".

Augsburg hat kein Interesse an einem Torespektakel

Zumal ja auch der Gegner aus Augsburg ein sehr großes Interesse daran hat, ein Torespektakel zu verhindern - denn auch für den FCA zählt jedes Tor. Beziehungsweise jedes Gegentor. Im Kampf gegen den Absturz auf den Relegationsplatz reicht den Augsburgern ein Punkt in Hoffenheim oder sogar eine Niederlage mit nur einem Tor Differenz - sofern der Hamburger SV gegen Wolfsburg gewinnt. Bei einem Remis in Hamburg oder einem Wolfsburger Sieg wäre Augsburg ohnehin gerettet.

Auch bei den Augsburgern will man sich nicht zu sehr mit Mathematik befassen. " Rechnen tu ich nicht ", meinte Routinier Halil Altintop. " Wir haben alles in der eigenen Hand und wollen das ausnutzen ", stellte der Offensivspieler klar. " Ich habe ein gutes Gefühl ", sagt auch Coach Manuel Baum.

Hitz noch fraglich, Luthe steht bereit

Ob Stammtorwart Marwin Hitz wieder dabei ist, ist noch unklar. Wie Baum verkündete, war der Keeper nach einer Hüftverletzung erst am Donnerstag ins Training zurückgekehrt. " Wir schauen von Tag zu Tag und müssen das Training am Freitag abwarten. Erst dann machen wir uns finale Gedanken ", sagte Baum. Hitz hatte schon gegen Dortmund gefehlt und war von einem sehr starken Andreas Luthe ersetzt worden. Sorgen muss man sich also nicht wirklich machen in Augsburg.

Mögliche Aufstellungen

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Süle, Bicakcic, Zuber - Vogt - Demirbay, Rudy - Uth, Kramaric - Wagner

FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kohr, Baier - Schmid, Halil Altintop, Max - Finnbogason

Schiedsrichter: Fritz (Korb)

