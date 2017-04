Gladbach nach Derbysieg wieder in Schlagdistanz

Für die Gladbacher wird es angesichts von elf Punkten Rückstand auf Rang vier wohl nicht mehr für die Königsklasse reichen - aber das internationale Geschäft in Form des von Franz Beckenbauer einst als "Cup der Verlierer" bezeichneten Europa League ist nach dem Derbysieg in Köln definitiv wieder in Reichweite.

Die Borussia steht auf Platz acht und damit nur zwei Punkte hinter Rang sechs - das ist die beste Platzierung seit dem 5. Spieltag. " Wir machen derzeit richtig Druck auf die Vereine vor uns. Die Europapokal-Plätze sind in Reichweite ", sagt Derbyheld und Kapitän Lars Stindl, den sein Trainer Dieter Hecking gleich mal für die Nationalmannschaft ins Spiel brachte.

Und die Perspektive könnte schlechter sein: Mit dem Auswärtsspiel in Hoffenheim und dem anschließenden Heimspiel gegen Dortmund haben die Borussen zwei schwere Aufgaben vor der Brust, anschließend geht es mit Mainz, Augsburg, Wolfsburg und Darmstadt nur noch gegen Kellerkinder. Da könnte tatsächlich noch was gehen nach einer mit wechselhaft nur unzureichend beschriebenen Saison.

Heimmonster gegen Auswärtsspezialisten

In Hoffenheim hängen die Trauben allerdings in dieser Saison extrem hoch. Die TSG ist zu Hause noch immer ungeschlagen, die Serie von 14 ungeschlagenen Heimspielen am Stück ist laufender Vereinsrekord.

Immerhin können auch die Gäste eine nicht unbeeindruckende Bilanz ins Felde führen: Von den elf Auswärtsspielen unter Dieter Hecking in allen Wettbewerben hat die Borussia nur das Bundesliga-Gastspiel bei den Emotionsmonstern aus Hamburg verloren. Und dass man dort verlieren kann, weiß man im Kraichgau nur allzu gut.

Mögliche Aufstellungen

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Toljan, Zuber - Rudy - Amiri, Demirbay - Wagner, Kramaric

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Vestergaard, Wendt - Dahoud, Strobl - Herrmann, Hofmann - Hazard, Stindl

Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

